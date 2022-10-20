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По всей Украине начались веерные отключения электроэнергии

09:21
  • четверг
  • 20 октября 2022

В некоторых областях вновь объявлена воздушная тревога

Сирены воздушной тревоги звучали ночью в Киеве, Николаевской, Черкасской, Кировоградской и Полтавской областях Украины. Также сообщается о взрывах под Винницей и Ивано-Франковском, в районах двух теплоэлектростанций.
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По всей Украине в четверг вводятся веерные отключения электроэнергии. В первую очередь, это касается предприятий, не работает городское освещение. В Николаеве ради экономии отключили светофоры и сократили работу электротранспорта, а в Сумской области приостановлена централизованная подача воды, сообщает "ТВ Центр".

Напомним, Россия начала наносить удары по украинской энергетической инфраструктуре и объектам управления и связи ВСУ после теракта на Крымском мосту.

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