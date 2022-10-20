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Губернатор Красноярского края прокомментировал задержание своего сына

08:20
  • четверг
  • 20 октября 2022

Артема Усса задержали в Италии по запросу США

Обвинения в адрес предпринимателя Артема Усса имеют политический окрас. Так отреагировал на задержание своего сына в Италии губернатор Красноярского края Александр Усс. Власти США обвиняют российского бизнесмена в уклонении от санкций и отмывании денег.

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Всего по этому обвинению были задержаны пятеро россиян. Двоих из них - Юрия Орехова и Артема Усса - арестовали 17 октября, одного в Германии, второго в Италии. Власти этих стран готовят их экстрадицию в США, где им грозит до 30 лет тюрьмы.

"Поставка нефтепродуктов, общедоступного оборудования и технических средств, которые свободно продаются и покупаются во всем мире, вдруг объявляется американскими властями незаконной. Почему? Только потому, что это делается во благо России. Политический окрас этих обвинений очевиден", - написал глава Красноярского края в Telegram.

По версии властей США, обвиняемые по делу "участвовали в схеме по незаконному получению военных технологий США и находящейся под санкциями венесуэльской нефти". Обвинения по 12 пунктам предъявлены, кроме Орехова и Усса, Светлане Кузургашевой, Тимофею Телегину и Сергею Тулякову, а также венесуэльским нефтетрейдерам Хуану Фернандо Серрано Понсе и Хуану Карлосу Сото, передает ТАСС.

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