Первая фармкомпания уходит с российского рынка

Финская Orion Pharma проработала в России 15 лет

Финская Orion Pharma (OP) начала ликвидацию российского офиса, его планируют закрыть до конца года. Сейчас в компании идут увольнения сотрудников местного подразделения, узнала газета "Ведомости". Эту информацию подтвердил источник издания в руководстве фармацевтической компании.

Закрытие офиса OP станет первым известным случаем ухода западной фармацевтический компании из России. Фармпроизводитель проработал здесь 15 лет. Выручка российского подразделения в 2021 году составила 4,7 миллиарда рублей. Основной препарат OP – метипред. Он предназначен для лечения ревматоидного артрита.

При этом пока компания не предупредила Росздравнадзор и Минпромторг о приостановке и прекращении производства лекарств, а также их ввоза. По закону, фармпроизводители должны делать это не менее чем за год. Ведомства направили официальный запрос в Orion Pharma.

Как отмечают аналитики, больше всего от прекращения деятельности в России пострадает сама компания. По словам директора по развитию аналитической компании RNC Pharma Николая Беспалова, Россия для финской компании – это один из крупнейших рынков и у нее вряд ли будут такие же перспективы в Европе.

Не должны пострадать и потребители. У метипреда есть аналоги, препараты с метилпреднизолоном также выпускают Pfizer и Sun Pharma. Кроме того, при дефиците лекарства на рынке пациенты смогут использовать другой препарат – преднизолон.

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