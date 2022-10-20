Россия применила на Украине несколько сотен дронов-камикадзе

Они показали высокую эффективность

Российские вооруженные силы применили на Украине уже несколько сотен дронов-камикадзе отечественного производства. Речь идет о беспилотниках "Куб" и "Ланцет".

О применении дронов-камикадзе узнало агентство РИА Новости от информированного источника. По его словам, российские беспилотники показали высокую эффективность при уничтожении зенитных ракетных комплексов противника, а также различных радиолокационных систем. Кроме того, они эффективны при уничтожении живой силы, в том числе в укрытиях.

"Не в последнюю очередь эта эффективность обеспечивается низким уровнем физических полей БПЛА — они малозаметны и в радиолокационном, и в тепловом, и в видимом, и в акустическом диапазонах. Украинские боевики успевают услышать подлетающий дрон только в самый последний момент, когда уже слишком поздно", — сообщил собеседник.

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