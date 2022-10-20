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Двух украинок выгнали из ресторана в Париже со словами "Да здравствует Путин"

09:07
  • четверг
  • 20 октября 2022

По словам менеджера, она сходили в туалет, но не сделали заказ

Громкий скандал разгорелся вокруг одного из ресторанов в центре Парижа – менеджер заведения выгнал двух украинских беженок со словами "Да здравствует Путин!"

Инцидент произошел в ресторане Le Cosy Montparnasse. Видео опубликовал в Twitter заместитель мэра столицы Жан-Люк Ромеро-Мишель.

На кадрах видно, как менеджер ресторана настойчиво выгоняет украинок за дверь, несколько раз повторяя фразу "Да здравствует Путин! Пока!" Ромеро-Мишель назвал подведение сотрудника постыдным и неприемлемым.

Позднее управляющий ресторана заявил, что женщин выгнали из заведения, потому что они воспользовались туалетом, но не сделали заказ. Это является нарушением установленных в ресторане правил. При этом официант несколько раз подходил к украинкам и предупреждал о нарушении правил.

"Мне все равно, украинки они или нет, мы всех принимаем. Они просто не хотели ничего заказывать, да еще и заставили персонал тратить на них время, когда зал был полон клиентов, — объяснил управляющий в интервью BFM.

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