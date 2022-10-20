Воздушную тревогу объявили в Днепропетровской области и Запорожье

Ранее сообщалось об ударе по Киеву

Сирены воздушной тревоги звучат утром 20 октября над подконтрольной Киеву части Запорожья и Днепропетровской областью. Карту ударов по украинской территории публикует местное издание "Зеркало недели".

Информацию подтвердил в соцсетях секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев, передает ТАСС. А глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко сообщил, что ночью в Криворожском районе под удар попали промышленное предприятие и объект энергетики.

Воздушная тревога в четверг объявлена также в Киеве, Кировоградской, Николаевской, Черкасской и Харьковской областях. Накануне украинские власти признали, что в стране после обстрелов ВС России повреждено около 40% энергетической инфраструктуры. В офисе Зеленского заявили, что с 20 октября на Украине ограничат поставки электроэнергии, а в городах будет ограничено уличное освещение.

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