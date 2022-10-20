Попытки наступления ВСУ на Херсон отражены без потерь с российской стороны

Эвакуация мирного населения продолжается

Линия фронта под Херсоном не сдвинулась ни на сантиметр. Все попытки наступления ВСУ отражены без потерь с российской стороны, сообщил замглавы Херсонской области Кирилл Стремоусов.

"Ни на какой метр или сантиметр наши не сдвинулись, все под полным контролем", - заявил Стремоусов в видео, опубликованном в Telegram. При этом, по его словам, украинские войска понесли большие потери.

Также власти Херсонской области сообщают, что продолжается эвакуация мирного населения правобережной части. Стремоусов подчеркнул, что это вынужденная мера, цель – сохранить жизни земляков. Замглавы администрации отметил, что гражданские не должны мешать военным делать свое дело - защищать мирное будущее.

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