ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Попытки наступления ВСУ на Херсон отражены без потерь с российской стороны

09:13
  • четверг
  • 20 октября 2022

Эвакуация мирного населения продолжается

Линия фронта под Херсоном не сдвинулась ни на сантиметр. Все попытки наступления ВСУ отражены без потерь с российской стороны, сообщил замглавы Херсонской области Кирилл Стремоусов.

Херсон за два дня покинуло свыше 5 тысяч жителей
Власти Херсонской области рассказали об успешном сдерживании ВСУ

"Ни на какой метр или сантиметр наши не сдвинулись, все под полным контролем", - заявил Стремоусов в видео, опубликованном в Telegram. При этом, по его словам, украинские войска понесли большие потери.

Также власти Херсонской области сообщают, что продолжается эвакуация мирного населения правобережной части. Стремоусов подчеркнул, что это вынужденная мера, цель – сохранить жизни земляков. Замглавы администрации отметил, что гражданские не должны мешать военным делать свое дело - защищать мирное будущее.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Подбитый танк ВСУ
Подбитый танк ВСУ
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.