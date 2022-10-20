Росавиация продлила ограничение полетов на юг России

Режим будет действовать до конца октября

Росавиация продлила режим ограничения полетов в аэропорты юга и центральной части России. Мера касается 11 воздушных гаваней.

"Режим ограничений на выполнение полетов в 11 аэропортов юга и центральной части России продлен до 28 октября 2022 года", - сообщили в ведомстве.

Часть воздушного пространства России закрыта для гражданских самолетов с 24 февраля 2022 года. Временно ограничены полеты в аэропорты Анапы, Симферополя, Геленджика, Краснодара, Белгорода, Брянска, Воронежа, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, и Элисты, передает ТАСС.

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