Владимир Путин упразднил Ростуризм

Его функции передадут Минэкономразвития

Владимир Путин своим указом упразднил Федеральное агентство по туризму (Ростуризм). Соответствующий документ президент подписал в четверг, 20 октября.

Функции Ростуризма переданы министерству экономического развития.

Как говорится в указе, агентство упразднено в целях "совершенствования государственного управления в сфере туризма и туристической деятельности, повышения эффективности развития туристической индустрии и оптимизации структуры федеральных органов исполнительной власти".

Документ опубликован на Официальном интернет-портале правовой информации.

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