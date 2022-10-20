ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Владимир Путин упразднил Ростуризм

09:30
  • четверг
  • 20 октября 2022

Его функции передадут Минэкономразвития

Владимир Путин своим указом упразднил Федеральное агентство по туризму (Ростуризм). Соответствующий документ президент подписал в четверг, 20 октября.

Функции Ростуризма переданы министерству экономического развития.

Как говорится в указе, агентство упразднено в целях "совершенствования государственного управления в сфере туризма и туристической деятельности, повышения эффективности развития туристической индустрии и оптимизации структуры федеральных органов исполнительной власти".

Документ опубликован на Официальном интернет-портале правовой информации.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Карачаево-Черкесия
Карачаево-Черкесия
Карачаево-Черкесия
Карачаево-Черкесия
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.