Владимир Путин упразднил Ростуризм

Его функции передадут Минэкономразвития
Владимир Путин своим указом упразднил Федеральное агентство по туризму (Ростуризм). Соответствующий документ президент подписал в четверг, 20 октября.
Функции Ростуризма переданы министерству экономического развития.
Как говорится в указе, агентство упразднено в целях "совершенствования государственного управления в сфере туризма и туристической деятельности, повышения эффективности развития туристической индустрии и оптимизации структуры федеральных органов исполнительной власти".
Документ опубликован на Официальном интернет-портале правовой информации.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"