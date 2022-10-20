Украинские боевики обстреляли центр Донецка

В качестве мишени ВСУ выбирают исключительно гражданские объекты

Донбасс вновь под массированным обстрелом националистов. По ДНР киевские боевики бьют круглые сутки с редкими перерывами. Только за последние 24 часа ВСУ атаковали республику около полусотни раз. Используют радикалы снаряды натовского калибра и реактивную артиллерию. С этого дня в народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях по указу президента начинает действовать военное положение.

Этот дым - последствие артиллерийского удара по жилым кварталам Донецка. Ночью в Ворошиловском районе прозвучало сразу несколько мощных взрывов.

Под обстрел ВСУ попал самый центр города. Донецкий драматический театр. Буквально в 100 метрах от него находится площадь Ленина. Один из снарядов, выпущенных Вооруженными силами Украины, взорвался у здания администрации Ворошиловского района. Предварительно сообщается, что использовался натовский боеприпас. Калибра 155 миллиметров.

На фасаде здания выбиты окна. Взрывная волна разворотила кабинеты и выбила внутренние двери. На первом этаже совсем недавно открылся банк - вход побит осколками. Пострадавших нет - но только потому что под ударом оказалось административное здание, совсем рядом многоквартирные дома, где живут люди.

Вооруженные западом украинские боевики продолжают использовать методы террора против мирных жителей. Именно этим и вызвано введение в четырех регионах страны военного положения. Особый режим по указу президента теперь действует на территории Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей. Он предполагает усиленную охрану общественного порядка и важных объектов, военных или гражданских. В том числе обеспечивающих привычную городскую жизнь - транспорт, объекты связи или, например, энергетики. Въезд на некоторые территории внутри четырех субъектов может быть ограничен - но всё это делается ради безопасности жителей. И те, кто живет здесь, никакой разницы не заметят.

"Это особо и кардинально никак не отразится на ограничении свобод наших граждан. Потому что мы с вами живем в режиме военного положения на протяжении восьми с половиной лет. Со всеми вытекающими отсюда моментами. Касающимися и комендантского часа. Касающимися и пересечения границы. Теперь, наоборот, он даже упростится", - отметил врио главы ДНР Денис Пушилин.

Указом о военном положении регулируется и вопрос о возможности временного отселения жителей в безопасные районы. Как это сейчас происходит в Херсоне. Всех выехавших власти должны обеспечить жильём. Эвакуация с правого берега Днепра сегодня продолжается.

Людей эвакуируют из-за угрозы затопления, которое может произойти в случае удара украинских боевиков по Каховской ГЭС. Плотина удерживает водохранилище на Днепре и, если ВСУ осуществят задуманный теракт, большие объемы воды пойдут вниз по течению. По предварительным оценкам, из потенциально опасных районов будет вывезено около 60 тысяч человек.

Пётр Вершинин. Николай Карбанов. Николай Мурашов. "ТВ Центр".

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