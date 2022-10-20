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ВСУ несут большие потери на херсонском направлении

11:47
  • четверг
  • 20 октября 2022

Украинские националисты не смогли отбить ни одного поселка

На линии соприкосновения ежедневные тяжелые потери несут подразделения ВСУ. Российские войска методично пресекают вылазки националистов на Николаево-Криворожском направлении. Успешно отражать вражеские атаки помогает артиллерия. А в ДНР штурмовые отряды нашего спецназа планомерно развивают наступление в районе Соледара.

Замаскированную ветками гаубицу не заметить даже с трех метров. Тем более с беспилотника. Десантники прячут пушку так, что позиции не может обнаружить ни воздушная разведка, ни диверсанты. Камуфляж снимают только тогда, когда старший расчета получает координаты батарей противника. И дает команду "к бою". Теперь решающий фактор - скорость и точность.

Артиллеристы открывают беглый огонь. Все снаряды - в цель. Боевики, пытающиеся перейти в наступление на Николаево-Криворожском участке, вынуждены откатываться назад. Их передовые отряды и понятия не имели, что нарвутся на мощный заградительный огонь.

Ликвидированная РЛС националистов открывает дорогу российской авиации и системам залпового огня. Как минимум два, а то и три часа противник не сможет вести контрбатарейную борьбу на этом участке. Электронная система наблюдения и корректировки нарушена. И пока боевики в замешательстве, массированный удар по нему наносят "Грады" и "Ураганы".

Вот результат таких внезапных артналетов (см. видео). Под Купянском на Харьковщине уничтожены несколько батарей националистов и американская установка связи.

На херсонском направлении за один день ВСУ потеряли более 200 человек. И еще 20 танков и бронемашин. В попытках прорвать линию обороны российских военных в области националисты только увеличили втрое собственные потери. В живой силе и технике. Но не смогли отбить ни одного поселка. Провалились и все вылазки в тыл. Фланги надежно прикрыты мобильными минометными расчетами Росгвардейцев.

Ожесточенные бои идут за Артемовск и Соледар. Националисты обстреливают города из тяжелой артиллерии. После таких ударов здания превращаются в крошево. Но штурмовые группы российского спецназа не отступают ни на шаг. И неторопливо занимают один квартал за другим. В Соледаре передовым группам удалось продвинуть еще на полкилометра.

Тимур Абдуллаев, "ТВ Центр".

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