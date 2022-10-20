ВСУ несут большие потери на херсонском направлении

Украинские националисты не смогли отбить ни одного поселка

На линии соприкосновения ежедневные тяжелые потери несут подразделения ВСУ. Российские войска методично пресекают вылазки националистов на Николаево-Криворожском направлении. Успешно отражать вражеские атаки помогает артиллерия. А в ДНР штурмовые отряды нашего спецназа планомерно развивают наступление в районе Соледара.

Замаскированную ветками гаубицу не заметить даже с трех метров. Тем более с беспилотника. Десантники прячут пушку так, что позиции не может обнаружить ни воздушная разведка, ни диверсанты. Камуфляж снимают только тогда, когда старший расчета получает координаты батарей противника. И дает команду "к бою". Теперь решающий фактор - скорость и точность.

Артиллеристы открывают беглый огонь. Все снаряды - в цель. Боевики, пытающиеся перейти в наступление на Николаево-Криворожском участке, вынуждены откатываться назад. Их передовые отряды и понятия не имели, что нарвутся на мощный заградительный огонь.

Ликвидированная РЛС националистов открывает дорогу российской авиации и системам залпового огня. Как минимум два, а то и три часа противник не сможет вести контрбатарейную борьбу на этом участке. Электронная система наблюдения и корректировки нарушена. И пока боевики в замешательстве, массированный удар по нему наносят "Грады" и "Ураганы".

Вот результат таких внезапных артналетов (см. видео). Под Купянском на Харьковщине уничтожены несколько батарей националистов и американская установка связи.

На херсонском направлении за один день ВСУ потеряли более 200 человек. И еще 20 танков и бронемашин. В попытках прорвать линию обороны российских военных в области националисты только увеличили втрое собственные потери. В живой силе и технике. Но не смогли отбить ни одного поселка. Провалились и все вылазки в тыл. Фланги надежно прикрыты мобильными минометными расчетами Росгвардейцев.

Ожесточенные бои идут за Артемовск и Соледар. Националисты обстреливают города из тяжелой артиллерии. После таких ударов здания превращаются в крошево. Но штурмовые группы российского спецназа не отступают ни на шаг. И неторопливо занимают один квартал за другим. В Соледаре передовым группам удалось продвинуть еще на полкилометра.

Тимур Абдуллаев, "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"