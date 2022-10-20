"Мы не можем стоять на стороне неонацистов": Запад меняет отношение к Киеву

Европейцам хватает своих проблем

Киев может лишиться части американского финансирования в случае успеха республиканцев на промежуточных выборах в Конгресс. Об этом написала влиятельная газета "Политико" со ссылкой на администрацию Белого дома. А в ЕС разгорается новый скандал, связанный с украинским конфликтом. В прессу попала секретная аудиозапись Сильвио Берлускони. В ней патриарх итальянской политики обвиняет Зеленского в нарушении Минских соглашений и многочисленных жертвах среди мирного населения.

Информацию только для своих Сильвио Берлускони дает за закрытыми дверями. Без камер и журналистов. Уточняя, что это абсолютно секретно. Разговор пойдет об Украине. Но кто-то из присутствующих все-таки включает диктофон. Запись попала в руки итальянских журналистов. Эксклюзив публикует итальянская "Ла Пресс", где политик как на духу излагает историю развития войны на Украине с 2014 года. Вспоминает про Минские договоренности. И указывает на человека, который в итоге все испортил:

"Украина бросает этот договор к черту год спустя и начинает нападать на границы двух республик. Две республики несут потери среди военнослужащих, как сообщается, численностью в 5-7 тысяч убитых. Приходит Зеленский и утраивает атаки на республики. В отчаянии две республики отправляют делегацию в Москву и, наконец, им удается поговорить с Путиным. Они говорят: "Владимир мы не знаем, что делать, защити нас".

Словно, он сам там был, Берлускони рассказывает, как Путину непросто далось это решение. "Он вошел в Украину и столкнулся с непредсказуемой ситуацией сопротивления со стороны украинцев, которые начали получать деньги и оружие с Запада. И война вместо двухнедельной операции превратилась в войну на 200 с лишним лет. Если бы Зеленский сказал: "Я больше не нападаю", все было бы кончено, - отметил Берлускони.

Впрочем, уже многие европейские политики начали понимать, что вмешиваться в конфликт на Украине не стоит. Вот Венгрия и Хорватия отказались обучать солдат ВСУ. Израиль, от которого Киев буквально требовал поставки вооружения, ему отказал. Австрийские политики тоже заговорили о том, что пора прекращать поддерживать армию нацистов.

"Я считаю неприемлемым, что мы, европейцы, снабжаем оружием военные подразделения, которые подозреваются в неонацистской активности и антисемитизме. Ведь как раз за это сильно критиковали украинского посла в Германии Мельника, который не готов был признавать, что война, даже если ты жертва войны, тем не менее, не может служить оправданием исторического безумия и преступлений. То есть мы не можем стоять на стороне неонацистов, и мы не должны стоять на стороне антисемитов", - заявил кандидат в президенты Австрии Геральд Гросс.

О том, чтобы перекрыть финансовый кран Украине, заговорили даже в США. В случае победы в ноябре на выборах в палату представителей такие условия выдвигают республиканцы. Они заявили, что американцы изменили свое отношение к Украине, им своих проблем хватает.

Цены на нефть в Штатах продолжают расти, несмотря на решение Джо Байдена высвободить в декабре 15 миллионов баррелей из стратегического резерва. Но президенту США все равно, что будет потом. За три недели до промежуточных выборов рейтинг одобрения Байдена близок к самому низкому уровню за все время у власти.

На улицах Парижа протесты не утихают. Накануне на демонстрации в городах по всей стране, по разным данным, вышли до 300 000 человек. Они требуют повысить оплату труда в соответствии с инфляцией. Энергокризис в Европе набирает обороты. В Германии должны сократить потребление газа на 30%, чтобы избежать его нехватки. Рестораны и предприятии на грани разорения.

В Британии ученики перестали брать в школу обеды. По словам педагогов, родители стараются сейчас экономить, чтобы покрыть счета за коммунальные услуги. А в Голландии предлагают жителям, возвращаясь поздно домой, смотреть на звезды. Уличное освещение призывают выключать. Даже выпустили специальный ролик.

Елена Макарова, "ТВ Центр".

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