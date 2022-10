Неуправляемый хаос: Лиз Трасс покидают ключевые министры

Трасс продолжает терять поддержку среди избирателей

Ближайшие часы станут большим испытанием для Лиз Трасс. С таким прогнозом выступили в правящей консервативной партии Великобритании. Депутаты предлагают организовать голосование по вотуму недоверия своему лидеру. Пресса пишет, что страна всё больше погружается в кризис на фоне энергетического коллапса и провальной экономической политики премьер-министра. От главы правительства продолжают разбегаться ключевые министры. На этот раз об отставке объявила глава МВД.

Ушла не по-английски. Прощальное письмо Суэлла Браверман – министр внутренних дел Великобритании – отправила своей начальнице Лиз Трасс, а копию опубликовала в соцсети. Поводом для отставки послужило использование служебной почты в личных целях, но это именно что повод. Причина – в глубоком несогласии с курсом правительства.

"У меня есть опасения по поводу действий этого правительства. Мы не только нарушили ключевые обещания, которые были даны избирателям, но у меня были серьезные опасения по поводу приверженности этого правительства выполнению обязательств, изложенных в манифесте. Таких, как сокращение общего числа мигрантов, прекращение нелегальной миграции, особенно переправ на небольших лодках", - говорит Суэлла Браверман.

И это, конечно, не та отставка, которую ждет британское общество. "Хаос" – таким коротким словом описывают состояние правительства под руководством Лиз Трасс местные СМИ: The Daily Telegraph, The Mirror и Financial Times. Пять дней назад премьер уволила главу Минфина Квази Квартенга из-за обрушения финансового рынка. Но спровоцировала нестабильность Трасс своими действиями и заявлениями. На фоне сокращений других статей госбюджета она отказалась урезать помощь Киеву – в размере 2,3 миллиарда фунтов, и это не считая прямых поставок вооружения.

Экономить решено за счет пенсионеров – индексация выплат, если и состоится, то по более низкому коэффициенту. Ближайшие сутки станут для Трасс адом, пишет издание The Telegraph. Почти 100 членов парламента написали письмо руководителю комитета Консервативной партии – а это соратники Трасс - с просьбой о проведении вотума недоверия главе правительства.

Впрочем, британское законодательство дает Трасс "испытательный срок" на год после назначения. В течение этого времени снять ее с должности путем импичмента практически невозможно. Но рядовые жители королевства не готовы терпеть Лиз Трасс у руля правительства еще 10 с половиной месяцев.

Опрос социологического агентства YouGov показал, что Трасс продолжает терять поддержку среди избирателей. Сейчас лишь 10 процентов жителей королевства позитивно отзываются о ее деятельности. Всего неделю назад их было в полтора раза больше.

Егор Киселёв, "ТВ Центр".

