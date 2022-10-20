В Манеже стартовал экспортный форум "Сделано в России"

Экспозиция поделена на семь тематических зон

В Манеже стартовал международный экспортный форум "Сделано в России". Это главное событие года для всего предпринимательского и экспертного сообщества, тех, кто планирует масштабировать свой бизнес и ищет новых партнёров.

В рамках мероприятия проходит выставка новейших технологических разработок отечественных компаний. Более 130 участников представляют свои инновационные проекты. Среди них: робот-сортировщик отходов с функцией распознавания предметов; печатающий человеческие ткани 3D-принтер; биопротезы; система по чтению мыслей; аэродрон, способный перевозить до трёх тонн груза.

Экспозиция поделена на семь тематических пространств, где посетители смогут не только получить информацию по представленным объектам, но и частично их протестировать. Кроме того, на площадке форума запланировано около 40 деловых мероприятий. Также пройдёт награждение лучших экспортёров страны, и будет дан старт обновлённой программе продвижения единого национального бренда на внешние рынки "Сделано в России".

"Декларировавшиеся ранее и казавшиеся незыблемыми правила совместной работы откровенно игнорируются представителями Запада. О добросовестной конкуренции речи уже не идет – в основе многих решений лежит открытый протекционизм или разного рода сиюминутные политические задачи", — приводит РИА Новости слова Мишустина.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"