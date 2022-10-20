В России появилось сообщество ученых "Искра"

Уже готовы четыре проекта

Новое сообщество учёных "Искра" создано в России. В него вошли представители ведущих научных институтов и реального сектора экономики. Вместе они будут искать ответы на вопрос, как повысить эффективность образования и наладить прямое взаимодействие исследователей и бизнеса.

Уже готовы и запущены в работу 4 проекта. Они предлагают новую систему оценки научно-технических достижений и исследовательских работ, а также подготовки управленческих кадров в сфере образования и инноваций. Результаты представят в декабре на конгрессе молодых учёных в "Сириусе".

"У нас есть еще несколько проектов, которые входят во второй и третий пакет предложений, но сейчас мы сосредоточились на тех, которые представляют наибольший интерес, которые в повестке сегодняшнего дня", - отметил Сергей Горбачёв, победитель трека "Наука" конкурса управленцев "Лидеры России", участник сообщества учёных "Искра".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"