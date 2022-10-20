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В Москве проходит первый Всероссийский форум по благоустройству

12:20
  • четверг
  • 20 октября 2022

В рамках форума состоятся профессиональная выставка и профильная деловая программа

В Москве в Экспоцентре проходит первый Всероссийский форум по благоустройству "Импортозамещение. Сделано в России". Об этом сообщает "ТВ Центр".

Основная цель мероприятия - помочь профессиональному сообществу в определении ключевых производителей высококачественной продукции, а также разработчиков и проектировщиков в области организации общественных пространств.

Среди участников - профильные министерства, городские администрации, строительные и производственные компании, дирекции парков, архитектурные бюро и многие другие.

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