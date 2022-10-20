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Пробки и ДТП: снегопад обрушился на Иркутск

12:17
  • четверг
  • 20 октября 2022

Последствия непогоды устраняют

На Чукотку надвигается циклон со штормовым ветром и мокрым снегом. В школах отменены уроки, объявлено штормовое предупреждение, коммунальные службы - в состоянии повышенной готовности.

Снегопад утром обрушился на Иркутск. На улице - гололёд, на дорогах образовались пробки, возросло количество ДТП. Сотрудники ГИБДД просят водителей быть предельно внимательными и аккуратными. Ухудшение погодных условий ожидается и в Мурманской области.

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