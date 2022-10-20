Зеленский приказал захватить ЗАЭС до ноябрьских выборов в США

Атомная станция нужна Зеленскому как пиар-акция

Херсон и Запорожская АЭС должны быть захвачены до конца осени. Такую задачу поставил перед военными президент Украины. Владимир Зеленский требует показать значительные успехи на фронте до промежуточных выборов в конгресс США, которые пройдут 8 ноября, заявил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

"Если Херсон для них важен в стратегическом плане, то атомная станция нужна Зеленскому как пиар-акция", — приводит слова Рогова РИА Новости. Представитель администрации Запорожья подчеркнул, что Россия в состоянии защитить свои территории.

Ранее американские СМИ сообщили со ссылкой на Белый дом о разговоре президента США с украинским лидером. По данным источника, Джо Байден заявил Зеленскому, что конгресс может отказаться от дальнейшей военной поддержки Киева, если украинский президент продолжит жаловаться на недостаточную помощь Украине.

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