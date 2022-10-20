ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Зеленский приказал захватить ЗАЭС до ноябрьских выборов в США

10:04
  • четверг
  • 20 октября 2022

Атомная станция нужна Зеленскому как пиар-акция

Херсон и Запорожская АЭС должны быть захвачены до конца осени. Такую задачу поставил перед военными президент Украины. Владимир Зеленский требует показать значительные успехи на фронте до промежуточных выборов в конгресс США, которые пройдут 8 ноября, заявил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

Зеленский признал разрушение 30% украинских электростанций
Зеленский попросил страны G7 создать "воздушный щит" для Украины

"Если Херсон для них важен в стратегическом плане, то атомная станция нужна Зеленскому как пиар-акция", — приводит слова Рогова РИА Новости. Представитель администрации Запорожья подчеркнул, что Россия в состоянии защитить свои территории.

Ранее американские СМИ сообщили со ссылкой на Белый дом о разговоре президента США с украинским лидером. По данным источника, Джо Байден заявил Зеленскому, что конгресс может отказаться от дальнейшей военной поддержки Киева, если украинский президент продолжит жаловаться на недостаточную помощь Украине.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.