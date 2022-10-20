Силовики пресекли подготовку теракта в администрации Мариуполя

Курировала акцию СБУ
Подозреваемого в подготовке теракта в здании администрации Мариуполя задержали сотрудники силовых ведомств ДНР и МВД России. При обыске обнаружено самодельное взрывное устройство.
Как сообщили в штабе территориальной обороны ДНР, задержанный - житель поселка Каменск Ильичевского района. Его привлек к сотрудничеству сотрудник СБУ по имени Сергей.
"Задержанный… за денежное вознаграждение в размере 50 тысяч гривен отработал задание по совершению террористического акта в здании администрации Мариуполя", - сообщил представитель МГБ на видео в Telegram.
По данным министерства госбезопасности, оперативные службы сработали на опережение, предотвратив теракт. Во время обыска дома у задержанного обнаружено самодельное взрывное устройство, передает ТАСС.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"