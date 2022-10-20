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Силовики пресекли подготовку теракта в администрации Мариуполя

10:34
  • четверг
  • 20 октября 2022

Курировала акцию СБУ

Подозреваемого в подготовке теракта в здании администрации Мариуполя задержали сотрудники силовых ведомств ДНР и МВД России. При обыске обнаружено самодельное взрывное устройство.  

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Как сообщили в штабе территориальной обороны ДНР, задержанный - житель поселка Каменск Ильичевского района. Его привлек к сотрудничеству сотрудник СБУ по имени Сергей.

"Задержанный… за денежное вознаграждение в размере 50 тысяч гривен отработал задание по совершению террористического акта в здании администрации Мариуполя", - сообщил представитель МГБ на видео в Telegram.

По данным министерства госбезопасности, оперативные службы сработали на опережение, предотвратив теракт. Во время обыска дома у задержанного обнаружено самодельное взрывное устройство, передает ТАСС.

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