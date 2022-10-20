Воздушную тревогу объявили на всей территории Украины

Предупреждение действует во всех регионах

Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины, сообщается о беспилотниках над Киевом.

Предупреждение о возможных ударах действует во всех регионах страны, пишет газета "Известия" со ссылкой на местные СМИ.

Утром воздушную тревогу объявили в Киеве и Киевской области. Сработала система противовоздушной обороны (ПВО).

ВС России начали наносить удары по украинской инфраструктуре через два дня после теракта на Крымском мосту.

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