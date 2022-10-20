Бочкарёв: Москва перевыполнила план нацпроекта "Жилье и городская среда"

На 7%
В Москве с начала года построено и введено в эксплуатацию более 4,8 млн квадратных метров жилья – это почти на 7% превышает годовой план.
С таким заявлением выступил заместитель мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв. Годовой план перевыполнен более на 300 тысяч квадратных метров.
"Этот показатель почти на 7% превышает годовой план в 4,5 миллиона “квадратов”, установленный федеральным проектом “Жилье” национального проекта “Жилье и городская среда", – заявил он.
Доля инвесторов в общем объеме введенного жилья составляет 89,5%. – это более 4,3 миллиона квадратных метров жилых площадей.
Плановые значения нацпроекта устанавливаются исходя из необходимости и потребности жителей в современном и комфортном жилье, пояснил руководитель Департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Лёвкин.
"Город развивается сбалансированно, с учетом потребностей горожан. Вместе с жильем строятся социальные объекты: детсады, школы и поликлиники", – подчеркнул Лёвкин.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"