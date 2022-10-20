ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Бочкарёв: Москва перевыполнила план нацпроекта "Жилье и городская среда"

10:47
  • четверг
  • 20 октября 2022

На 7%

В Москве с начала года построено и введено в эксплуатацию более 4,8 млн квадратных метров жилья – это почти на 7% превышает годовой план.

С таким заявлением выступил заместитель мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв. Годовой план перевыполнен более на 300 тысяч квадратных метров.

"Этот показатель почти на 7% превышает годовой план в 4,5 миллиона “квадратов”, установленный федеральным проектом “Жилье” национального проекта “Жилье и городская среда", – заявил он.

Доля инвесторов в общем объеме введенного жилья составляет 89,5%. – это более 4,3 миллиона квадратных метров жилых площадей.

Плановые значения нацпроекта устанавливаются исходя из необходимости и потребности жителей в современном и комфортном жилье, пояснил руководитель Департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Лёвкин.

"Город развивается сбалансированно, с учетом потребностей горожан. Вместе с жильем строятся социальные объекты: детсады, школы и поликлиники", – подчеркнул Лёвкин.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Новостройка
Новостройка
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.