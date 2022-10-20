Макрон пришел в ярость из-за плана Шольца по спасению Германии

Отмечается растущий разрыв между европейскими лидерами

Запланированная встреча президента Франции Эммануэля Макрона с канцлером ФРГ Олафом Шольцем не состоится. Французского лидера привели в ярость планы главы германского правительства по спасению своей страны.

"Париж разъярен из-за запуска в Германии схемы внутренней энергетической помощи на сумму 200 миллиардов евро без предварительных консультаций со своим ближайшим партнером из Европейского союза, а также за то, что он отдает предпочтение американскому оружию", — пишет The Telegraph.

По мнению автора материала, отмена встречи двух лидеров свидетельствует о растущем разрыве между государствами Евросоюза в энергетической и военной сферах. Противоречивая политика Шольца раздражает не только Макрона, но и лидеров других стран ЕС. Отмечается, что канцлер призывает членов Евросоюза к единству, а тем временем прокладывает собственный путь для Германии.

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