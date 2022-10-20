Грузовик насмерть задавил своего водителя в Москве

Мужчина скончался на месте

На юге Москвы грузовик "МАЗ" насмерть сбил своего водителя, а затем протаранил автомобиль.

ДТП произошло на Медынской улице в районе дома №4/к2. Водитель грузовика остановился из-за поломки и вышел на дорогу. В этот момент "МАЗ" самопроизвольно покатился назад. Сбив водителя, грузовик врезался в припаркованный Hyundai Porter.

От полученных травм водитель грузовика скончался на месте. В Hyundai Porter людей не было.

На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД и следственно-оперативной группы, передает РИА Новости.

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