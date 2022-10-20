В России с коронавирусом госпитализировали 1565 человек

Скончались 90 пациентов

За сутки в России госпитализированы 1565 заболевших коронавирусом. Об этом в четверг, 20 октября, рассказали в федеральном оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией.

Всего зафиксировано 10067 новых случаев заражения. Выздоровели за сутки 18352 человека, скончались 90 пациентов с коронавирусом.

В Москве за сутки выявили 711 заболевших коронавирусом, из них госпитализированы только 127. В Санкт-Петербурге подхватили ковид 574 человека, в Московской области – 314.

Всего с начала пандемии коронавирусной инфекции в России выявлено 21345154 случая заболевания, зарегистрировано 388266 летальных исходов.

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