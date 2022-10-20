Шольц объявил о преодолении зависимости ФРГ от российского газа

Канцлер поблагодарил граждан за экономию энергии

Германия преодолела зависимость от поставок российского газа, заявил канцлер ФРГ. Следующим шагом, по словам Олафа Шольца, станет сокращение потребления голубого топлива на 20%.

"Я рад, что нам удалось на европейском уровне достигнуть согласия касательно цели сокращения потребления газа в 15%. Это сильный сигнал европейской солидарности, также по отношению к нашей стране, которая до сих пор особенно сильно зависела от российского газа", - сказал Шольц, выступая с правительственным заявлением в Бундестаге.

Шольц подчеркнул, что немцы освободились от этой зависимости и вступают в зиму "хорошо подготовленными". В то же время, он напомнил гражданам ФРГ, что каждый сэкономленный киловатт-час повышает энергобезопасность стран. Канцлер поблагодарил соотечественников за экономию энергии, передает ТАСС.

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