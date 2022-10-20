Президентский фонд культурных инициатив объявил о старте нового конкурса

Заявки принимаются по 9 направлениям

Шанс для авторов самых креативных и значимых проектов в области культуры, искусства и творческих индустрий. Президентский фонд культурных инициатив объявляет о старте нового конкурса.

Заявки принимают по девяти тематическим направлениям: "Нация созидателей", "Я горжусь", "Великое русское слово", "Культурный код", "Место силы", "История страны", "Молодые лидеры", "Многонациональный народ" и "Мы вместе".

В последней новой категории могут быть представлены проекты, нацеленные на интеграцию Донбасса и освобожденных территорий в единое культурно-образовательное пространство.

"Заявки будут приниматься с 20 октября по 17 ноября, объём поддержки 4 миллиарда рублей", - сообщил Роман Карманов, генеральный директор Президентского фонда культурных инициатив.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"