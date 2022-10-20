Мишустин утвердил передачу функций Ростуризма Минэкономразвития

Число заместителей увеличено с 11 до 12

Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил изменения в структуру Минэкономразвития после указа президента России Владимира Путина о передаче ведомству функций Ростуризма.

Число заместителей министра экономического развития увеличено с 11 до 12, количество департаментов - с 35 до 37.

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко объяснил, это решение позволит правительству максимально сконцентрировать ресурсы на вызовах и приоритетах отрасли.

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