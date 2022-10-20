Мишустин потребовал обеспечить переход на торговлю в нацвалютах

Происходит переформатирование рынков сбыта

Россия перестраивает механизм взаиморасчетов с партнерами. Сейчас в реальном времени создается новая география торгово-экономического сотрудничества страны, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

"В связи с этим мы ускоряем перенастройку механизма взаиморасчетов с нашими партнерами. В том числе подключение к альтернативным платежным системам, а также создание перспективных высокотехнологичных форм расчетов", - сообщил Мишустин на форуме "Сделано в России".

Глава правительства подчеркнул, что переформатирование рынков сбыта – процесс не быстрый и трудозатратный. Он требует большой подготовки, включая и выстраивание новой финансовой архитектуры. В связи с этим важно обеспечить переход на оплату в национальных валютах во взаиморасчетах в партерами, приводит слова премьера РИА Новости.

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