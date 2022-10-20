Мишустин обвинил Запад в краже российских валютных резервов

Правила совместной работы откровенно игнорируются недружественными странами

Недружественные страны стараются нанести как можно больший ущерб российской промышленности и финансовой системе. Запад, вводя все новые пакеты санкций, пытается запугать деловое сообщество России, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

"Были, говоря по-простому, украдены сотни миллиардов долларов российских валютных резервов. Террористическим атакам подверглась газотранспортная инфраструктура", - сказал председатель правительства на международном экспортном форуме "Сделано в России".

Правила совместной работы, которые ранее декларировались Западом и казались незыблемыми, откровенно игнорируются. По словам Мишустина, которого цитирует ТАСС, в основе многих решений лежит открытый протекционизм или сиюминутные политические задачи. Около 300 миллиардов долларов золотовалютных резервов оказались заморожены в результате введенных западными странами санкций.

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