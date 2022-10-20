NASA показало новый снимок Столпов Творения

По одной из теорий, их уже не существует

НАСА показало новый снимок скопления газа и пыли "Столпы Творения". Его сделал аппарат "Джеймс Уэбб". Это первое настолько четкое изображение Столпов.

Столпы Творения находятся в туманности Орел в 7000 световых годах от Земли. Они состоят из межзвездного газа и пыли. Свое название Столпы получили из-за того, что в них происходит рождение новых звезд. Впервые их запечатлел телескоп "Хаббл" в 1995 году.

Предполагается, что Столпы Творения были уничтожены взрывом сверхновой звезды 6 тысяч лет назад, но из-за расстояния на Земле их разрушение можно будет увидеть только через тысячу лет. Часть астрономов оспаривают эту версию.

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