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ВС России поразили объекты управления армией на Украине

12:43
  • четверг
  • 20 октября 2022

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Минобороны России отчиталось о высокоточных ударах по объектам управления армией и энергетики на Украине.

Все назначенные объекты поражены, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков. Удары наносились в течение суток высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования.

"В течение суток Вооруженные силы Российской Федерации продолжали нанесение ударов высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования по системам военного управления и энергетики Украины. Все назначенные объекты поражены", - говорится в сообщении.

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