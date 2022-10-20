ВС России поразили объекты управления армией на Украине

Все целы выполнены
Минобороны России отчиталось о высокоточных ударах по объектам управления армией и энергетики на Украине.
Все назначенные объекты поражены, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков. Удары наносились в течение суток высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования.
"В течение суток Вооруженные силы Российской Федерации продолжали нанесение ударов высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования по системам военного управления и энергетики Украины. Все назначенные объекты поражены", - говорится в сообщении.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"