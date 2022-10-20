На Крымском мосту продолжаются восстановительные работы

Детали производят с опережением графика

На Крымском мосту полным ходом идут восстановительные работы. В них заняты сотни специалистов и десятки единиц тяжёлой техники. Трудятся в несколько смен, в том числе ночью. Демонтаж повреждённых пролётов завершат к концу года. Уже собрана часть конструкций, которые их заменят.

С проезжей части уже сняли асфальтобетонное покрытие, демонтировали поврежденные шок-трансмиттеры - их устанавливали на случай землетрясений, но сработали они и в момент взрыва. Приняли на себя основную нагрузку ударной волны. Сейчас дорожники ведут демонтаж пролетных строений.

Длина каждого - порядка 60 метров. Вес под 400 тонн. Вывезти повреждённые участки можно только по частям. Пролёт разрезают на отдельные фрагменты размером 10 на 3 метра. Затем устанавливают крепежи, чтобы элемент мог поднять кран и погрузить на баржу, которая вывезет фрагменты из акватории на складские площадки. Полностью демонтаж планируют завершить к концу декабря.

Самый сложный участок на месте взрыва. Конструкция частично сползла с опоры, а края пролета находятся под водой. Здесь строители только приступают к демонтажу асфальтобетона.

Всего за неделю после взрыва строители выполнили работы по усилению пролетных конструкций уцелевшей левой части моста. А после проведения динамических и статичных испытаний запустили движение транспорта. Темп работ постоянно наращивается.

"На сегодняшний день существенно увеличены трудовые ресурсы. Они составляют 410 человек и порядка 40 единиц техники. Работаем в соответствии с графиком. По левой части полностью произведено усиление и открыто движение для легкового транспорта и автобусов", - сообщил главный инженер ФКУ Упрдор "Тамань" Никита Храпов.

Первые части пролетных строений уже привезли в Тамань. Этой ночью, например, пришли фуры из Вологодской области. Процесс сборки идёт на первой стапельной площадке. В стадии подготовки находятся ещё три.

"Мы находимся на производственной базе эксплуатации Крымского моста. Здесь происходит укрупнительная сборка пролетных строений. Металлоконструкции поставляются с трех российских заводов с опережением графика. Выполнено сооружение стапельных зон на 80%. Работы ведутся круглосуточно в две смены", - отметил Никита Храпов.

После завершения сборки металлоконструкции будут доставлены на мост. Устанавливать их будут методом надвижки - это технология, которая применялась во время строительства сооружения. Огромную конструкцию с помощью домкратов установят между опорами.

Никита Васильев, Егор Хлябич, Максим Володин, "ТВ Центр".

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