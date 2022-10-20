Москва показала свой потенциал на форуме "Сделано в России"

В столице практически удвоились инвестиции в промышленность

"Завод "Москвич" планируют запустить уже в декабре. А в следующем году, с конвейера сойдут 50 тысяч автомобилей!" - об этом сегодня заявил мэр Москвы Сергей Собянин на Международном экспортном форуме "Сделано в России". Что еще представила столица на выставке Манеже?

В советское время экспортные товары считались качественнее тех, что попадали на внутренний рынок. И крупнейшим производителем всегда была столица. Но сегодня ситуация несколько изменилась. То, что сделано в Москве и уже представлено на российском рынке, в мире - большая редкость.

Бионические протезы уже нельзя назвать редкостью, хотя они всё ещё смотрятся довольно футуристично. Эта модель не просто заменяет утраченную конечность. Электроды в предплечье помогают купировать фантомные боли, а датчики на кончиках искусственных пальцев обладают моторикой, и у человека появляется ощущение предмета. Сейчас производство протезов практически полностью российского производства.

В Москве более 3 000 промышленных предприятий, на которых трудятся около 700 тысяч человек. Это многомиллиардные инвестиции и новейшие научные разработки. С января по август объём производства столичных предприятий увеличился на 6,5%. Отдельные отрасли показали и вовсе небывалый рост: машиностроение выросло на 28%, а изготовление плат и деталей для электроники - более чем на 62%. Чтобы поддержать промышленность, власти используют различные механизмы.

"Практически удвоились инвестиции в промышленность. Маленькие, малые, крупные предприятия, ОПК и так далее даёт такую общую динамику. И количество предприятий не меньше стало, а стало на 20% больше. И это, конечно, в последующем даст хороший эффект", - заявил Собянин.

Неудивительно, что международный экспортный форум "Сделано в России" - главное событие года для предприятий и предпринимателей – проходит в столичном Манеже.

"Вообще Москва в общем представлении - это непромышленный город. На самом деле, как вы знаете, номер один по промышленности, обрабатывающей промышленности. Это и фармацевтика и пищевая, и авиационная, космическая, строительство, это автомобилестроение и микроэлектроника", - сообщил Собянин.

"Сделано в России" - это деловая площадка для обсуждения и запуска перспективных проектов, межотраслевого диалога. Выработки стратегий развития российского экспорта в новых условиях внешнего давления, отношений бизнеса и государства. Площадку форума сегодня посетил и председатель правительства Михаил Мишустин.

"Вы сказали, что никто не привык к тому, что Москва - это такая промышленная столица Родины. Знаете, почему? Потому что очень хорошо сделано мастер-планирование. Вы локализуете очень непростые, технологически сложные элементы, связанные с развитием направлений промышленности. Я хочу вас поблагодарить за наш город", - заявил Мишустин.

В этом году на форуме в два раза больше участников, чем в прошлом. В 5 раз увеличилось число иностранных делегатов - они представляют 78 стран. Несмотря на попытки изоляции нашей страны, интерес к российскому экспорту только растёт. Одна из главных задач сейчас - локализовать производства и отказаться от иностранных комплектующих там, где это возможно. Уже сейчас темпы производства подтверждают, что в России сделано очень много. А будет ещё больше.

Александра Панина, "ТВ Центр".

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