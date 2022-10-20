Прокатившихся в московском метро зацеперов ждут штрафы

На них завели административные дела

20 тысяч рублей – именно такой штраф должны заплатить два молодых человека за свою поездку в метро. А всё потому, что способ передвижения в подземке они выбрали весьма экстремальный и незаконный.

Рискованное путешествие зафиксировали камеры наружного наблюдения. На станции "Павелецкая" хулиганы вместо того, чтобы войти в вагон, влезают на сцепку состава. Ухватившись за поручни, они доезжают до "Театральной", где их уже ждут полицейские.

В результате на 19-летнего москвича и его 16-летнего друга завели административные дела.

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