Здание исторического вокзала в Покровском-Стрешнево отреставрируют

Постройка является объектом культурного наследия

В Москве готовят к реставрации историческое здание вокзала станции "Покровское-Стрешнево". Возведённый в начале прошлого века дом давно заброшен и пришёл в аварийное состояние. Постройка является объектом культурного наследия и её необходимо спасти от разрушения. У прежнего собственника это не получилось. Какие планы у нового?

Строительная сетка и леса для этого здания - когда-то красивейшего вокзала на станции Покровское-Стрешнево - очень добрый знак. Надежда на спасение. После десятилетий забвения и разрухи. Вот так этот великолепный образец северного модерна выглядел в лучшие свои времена - сказочный замок, а рядом - изящный деревянный павильон. Разобрали его еще в восьмидесятые годы прошлого века. А к особняку все последние годы было страшно подойти - заваренные заколоченные окна и двери, размытые фундаменты. Вокруг фактически общественный туалет и горы мусора. Совсем не то окружение для здания-памятника.

"Город и Мосгорнаследие очень долго боролись с предыдущим собственником за проведение работ по этому памятнику. И вот в 2022 году появился новый собственник, который оперативно провел противоаварийные работы, приступил к работам по фасадам", - рассказал Алексей Емельянов, руководитель Департамента культурного наследия Москвы.

Пока разрабатывается проект реставрации фасадов, их уже освобождают от многочисленных слоев краски и граффити. "Мы имеем дело с достаточно редким явлением - это облицовка здания плиткой "кабанчик", которая в модерне очень часто применялась. Здесь мы имеем дело с "кабанчиком", который без глазури", - пояснил Владимир Журин, главный архитектор проекта реставрации.

Важно в ближайшее время восстановить и кровлю, чтобы не было протечек. И внутри - без реставраторов тоже не обойтись. В здании когда-то был пожар и сейчас внутри оно выглядит атмосферно - впору снимать фильмы ужасов. Реставрация интерьеров - следующий этап, но для этого придется провести детальное исследование - пола, стен, потолков, окон.

Важно понять, в каком состоянии находятся конструкции и что требует замены. Это здание - памятник и кардинальные изменения здесь невозможны.

Нового собственника внушительный объем работ не пугает. Он, кстати, житель района Покровское-Стрешнево и за судьбой здания следил уже давно. "Проходя мимо ежедневно на работу, я видел, как данное прекрасное здание с каждым годом ветшает, ветшает, ветшает и сам себе поставил задачу - если будет возможность хоть малейшая - привести его в порядок", - говорит Андрей Торгашкин.

Что будет в этом здании, пока обсуждается. Возможно, говорит владелец, здесь смогут собираться общественники и волонтеры, переживающие за судьбу района Покровское-Стрешнево. А реставрацию планируют завершить к концу 2023 года.

Юлия Богоманшина, Владимир Черных, Михаил Жучков, "ТВ Центр".

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