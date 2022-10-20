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В Москве обсудили культуру соцсетей в новой реальности

15:15
  • четверг
  • 20 октября 2022

Форум объединил более пяти регионов

Культура социальных сетей в новой реальности стала главной темой московского международного форума медиа-экспертов и блогеров "Этно-ток". Активное участие в мероприятии принял и образовательный проект "ТопБлог", созданный на базе платформы "Россия - страна возможностей".

Форум объединил более пяти регионов страны. Во время круглых столов и тренингов специалисты делились с молодыми журналистами, блогерами и студентами опытом, а также информацией о том, как эффективно вести социальные сети, строить межкультурные связи, доступно говорить о социально важных проблемах.

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