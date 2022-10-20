В Музее русского импрессионизма покажут миражи Александра Савинова

Его полотна проникнуты символизмом

Миражи Александра Савинова можно увидеть в пятницу в Музее русского импрессионизма. Там открывается выставка одного из лидеров русского авангарда рубежа веков.

Его называли "умиротворённым Врубелем". Его работы до сих пор можно рассматривать часами, пытаясь проникнуть в символистский мир грез.

Силуэты, мелкие детали - всё переплетается, создавая тончайшее загадочное полотно. Свой уникальный стиль Савинов выработал сам, переосмыслив мотивы античных фресок, итальянского Возрождения и отчасти европейского модернизма. Художник всегда был готов к смелым экспериментам. Даже после революции.

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