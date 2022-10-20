В Москве начали высаживать тюльпаны

Уже весной растения покажут себя во всей красе

На улице глубокая осень, а в Москве начали высаживать луковицы тюльпанов. Что получится - увидим в мае!

В четверг формировали огромные клумбы на Поклонной горе, 260 тысяч луковиц! Каждую специалисты ГБУ "Автомобильные дороги" бережно помещали в заготовленную лунку, сообщает "ТВ Центр".

Всё - в строгом порядке, чтобы создать определённый рисунок. А сверху посыпали разноцветной щепой. Так нежные растения смогут отлично перезимовать, а уже весной показать себя во всей красе. К майским праздникам весь склон покроется великолепным ковром.

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