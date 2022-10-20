ВС России отбили атаки ВСУ, уничтожив 200 боевиков под Николаевом

Подбито 14 танков

ВС России отразили попытки ВСУ прорвать оборону на Николаево-Криворожском направлении. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков. По словам генерала, в районе населенного пункта Суханово Херсонской области противнику удалось вклиниться в оборону российских подразделений.

"За счет введения российским командованием в бой танкового резерва, а также засадными действиями, противнику было нанесено значительное поражение, в результате которого украинские подразделения беспорядочно бежали", - сообщил Конашенков на брифинге.

По данным Минобороны, за сутки в результате боевых действий на этом направлении уничтожено более двухсот украинских военнослужащих. Подбито 14 танков и 16 боевых бронемашин, два танка и установка разминирования захвачены в качестве трофеев.

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