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ООН обеспокоена ударами ВСУ по Белгородской области

13:15
  • четверг
  • 20 октября 2022

Повреждены объекты инфраструктуры

В ООН выразили беспокойство в связи с ударами Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Белгородской области.  
Пожар вспыхнул на подстанции в Белгороде после обстрела ВСУ

Об этом в четверг, 20 октября, заявили в Управлении Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ).

"Повреждение электростанций и линий электропередач в преддверии зимы вызывает обеспокоенность по поводу защиты гражданских лиц, особенно уязвимых групп населения", - сообщила пресс-секретарь УВКПЧ Равина Шамдасани (цитата по РИА Новости). 

Обстрелы граничащей с Украиной Белгородской области в последнее время происходят все чаще и чаще. Накануне ВСУ обстреляли город Шебекино. Днем в воскресенье над Белгородом прозвучало минимум 16 взрывов.

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