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Собянин: Число предприятий в Москве выросло на 20% с начала года

13:23
  • четверг
  • 20 октября 2022

Инвестиции в промышленность Москвы практически удвоились с начала года

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что количество предприятий в столице выросло на 20%, несмотря на уход с российского рынка ряда брендов.

"Практически удвоились [с начала года] инвестиции в промышленность. Малые, крупные предприятия, АПК и так далее - все дает такую общую динамику. Количество предприятий стало не меньше после того, как ушли определенные бренды, а стало на 20% больше", - сказал Сергей Собянин в ходе осмотра вместе с премьер-министром Михаилом Мишустиным стенда "Сделано в Москве" на форуме "Сделано в России" в "Манеже".

Собянин пояснил, что рост обусловлен действием федеральных и региональных мер поддержки, спросом на импортозамещение. Сейчас в столице работает около 14 тысяч предприятий.

Москва, по словам мэра, ставит перед собой задачу в ближайшие пять лет выйти на первое место в сфере фармацевтического производства, а также занять лидирующие позиции в сфере пищевой промышленности, автомобилестроения, в производстве строительных материалов.

В свою очередь Мишустин поблагодарил мэра столицы за работу по развитию промышленности.

"Москва - город уютный, комфортный, много скверов и парков, и здесь просто не знают, что за красивым таким местом или живописно оформленными улицами скрывается современное, технологичное, экологичное производство. В этом смысле то, что вы локализуете очень такие непростые, технологически сложные элементы, связанные с развитием направлений промышленности, электротранспортом, как вы сказали, чтобы стать кластером основным по производству, во многом в электротранспорте, это просто не может не радовать", - сказал премьер-министр.

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