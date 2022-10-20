Актриса Анна Большова насмерть сбила пешехода

Начата проверка
Актриса Анна Большова насмерть сбила женщину в Калужской области.
ДТП произошло возле деревни Грачевка 14 октября на неосвещенной дороге. 46-летняя актриса за рулем Audi Q3 не заметила переходящую проезжую часть 31-летнюю девушку и сбила ее.
По предварительным данным, Большова была трезвой, она сама вызвала пострадавшей скорую, но спасти пешехода не удалось. Telegram-канал Mash пишет, что погибшая была нетрезвой. Полиция начала проверку.
Российский зритель знает Анну Большову по роли в рок-опере "Юнона и Авось". Также актриса снималась в фильмах и сериалах "Остановка по требованию", "С новым счастьем", "Петровка, 38", "Жаркий дет", "Ермоловы", "Выйти замуж за генерала" и других.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"