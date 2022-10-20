Актриса Анна Большова насмерть сбила пешехода

Начата проверка

Актриса Анна Большова насмерть сбила женщину в Калужской области.

ДТП произошло возле деревни Грачевка 14 октября на неосвещенной дороге. 46-летняя актриса за рулем Audi Q3 не заметила переходящую проезжую часть 31-летнюю девушку и сбила ее.

По предварительным данным, Большова была трезвой, она сама вызвала пострадавшей скорую, но спасти пешехода не удалось. Telegram-канал Mash пишет, что погибшая была нетрезвой. Полиция начала проверку.

Российский зритель знает Анну Большову по роли в рок-опере "Юнона и Авось". Также актриса снималась в фильмах и сериалах "Остановка по требованию", "С новым счастьем", "Петровка, 38", "Жаркий дет", "Ермоловы", "Выйти замуж за генерала" и других.

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