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Эрдоган и Алиев открыли международный аэропорт в Карабахе

13:24
  • четверг
  • 20 октября 2022

Фундамент был заложен в апреле прошлого года

Церемонию открытия Зангиланского международного аэропорта в Нагорном Карабахе провели президенты Азербайджана и Турции. Ильхам Алиев и Реджеп Тайип Эрдоган перерезали красную ленту.

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Зангилан перешел под контроль Азербайджана в результате боевых действий в Карабахе осенью 2020 года. Международный аэропорт построили всего за 18 месяцев - фундамент был заложен в апреле прошлого года.

Лайнер с турецким президентом на борту 20 октября приземлился в Зангиланском аэропорту. Алиев встретил Эрдогана у трапа самолета. После того, как президенты перерезали ленту, им вручили символические ключи от аэропорта, передает ТАСС.

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