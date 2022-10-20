Под Можайском арестовали троих браконьеров

У них не было разрешения на охоту

Под Можайском арестованы трое москвичей-браконьеров, которые убили дикого оленя.

Во время патрулирования вблизи деревни Сокольникова полицейские заметили подозрительный автомобиль. Мужчины в салоне машины очень нервничали.

Сотрудники ДПС попросили их открыть багажник. И там в двух ящиках обнаружили разделанную тушу дикого оленя. А еще охотничий карабин, разделочные ножи и топор. Вот только разрешения на охоту у них не было.

Сумма ущерба составила 70 тысяч рублей. Браконьерам грозит до двух лет лишения свободы.

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