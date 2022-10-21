Гороскоп на сегодня, 21 октября, для всех знаков зодиака

Ракам пора устроить семейный праздник, а Дев ждет финансовый успех

Овны

Вас ждут красивые любовные истории! Солнце и Венера соединились в вашем секторе личной жизни: романтический ужин, свидание, флирт - все будет как в кино!

Тельцы

Массаж и другие приятные процедуры, плавание, прогулки и пробежки - лучший план для вас на выходные. Это и здоровье укрепит, и настроение поднимет.

Близнецы

Любовь нечаянно нагрянет, берегитесь! Другие сферы, которые могут вас порадовать, - это творчество, спорт и развлечения. Выходные удадутся на славу.

Раки

Этот прекрасный осенний день идеально подходит для семейного праздника, похода в гости, поездки к родственникам. Близкие люди - ваш главный источник сил и позитива!

Львы

Солнце с Венерой принесут радостную новость, письмо или звонок, которые заставят вас улыбаться. Вам также повезет в поездках по городу: вы сделаете все, что запланировали.

Девы

Финансовый успех ждет каждого представителя этого знака, но в разной степени. Больше всего повезет тем, кто работает через интернет или ведёт частную практику.

Весы

Сегодня в вашем знаке светлое событие: соединение Солнца и Венеры. День может принести удачу в любви, семейных делах, покупках и даже прославить вас в социальных сетях!

Скорпионы

Счастливое сочетание планет в предыдущем знаке прольет на вас золотые лучи удачи. Не игнорируйте сегодня интуицию: она даст вам бесценные подсказки.

Стрельцы

Дружеские посиделки у костра, поездки за грибами - стройте планы на выходные! Такой отдых принесет куда больше пользы и радости, чем залипание в телефоне.

Козероги

Хотя сегодня пятница, темам карьеры и бизнеса стоит посвятить немного времени. Подпишитесь на блогеров, которые сами добились успеха, это будет для вас вдохновением.

Водолеи

Студентов и учеников, преподавателей, юристов ждет плодотворный день. Тем, кто планирует дальнюю поездку или переезд в новое жилье, тоже сегодня повезет.

Рыбы

День тонких энергий, которые могут ощутить представители этого знака, но не заметить все остальные. Творческие личности сегодня напишут красивые картины, стихи или музыку.

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