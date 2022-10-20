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Песков ответил на вопрос о вакууме в торговом сотрудничестве с Россией

13:55
  • четверг
  • 20 октября 2022

Мир больше, чем коллективный Запад

Вакуума в торгово-экономическом сотрудничестве у России не будет, его заполнят другие страны.

Об этом в четверг, 20 октября, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в кулуарах форума "Сделано в России".

"Мир больше, чем коллективный Запад, и целый ряд других стран наоборот больше заинтересован в том, чтобы освобождающееся пространство занимать своим бизнесом", - сообщил он (цитата по РИА Новости).

В сложившихся обстоятельствах открываются новые возможности для других стран, в том числе и арабских. Россия продолжает свое развитие несмотря на "тяжелое время".

"Если уходят одни, исчезают одни возможности, то это вакуум заполняют другие и появляются новые, более привлекательные возможности <…> Как видите, здесь развитие продолжается. Страна развивается, несмотря на тяжелое время, и будет развиваться дальше", - добавил представитель Кремля.

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