Захарова рассказала о соревновании стран НАТО

Запад продолжает накачивать Украину оружием

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова отметила, что страны НАТО соревнуются друг с другом.

"Страны НАТО, словно соревнуясь друг с другом, продолжают накачивать киевский режим вооружениями, боеприпасами, поставлять ему разведданные, обучать солдат киевского режима, давать ориентировки по ведению боевых действий, тем самым приближаясь к опасной черте прямого военного столкновения с Россией", - сказала спикер внешнеполитического ведомства на брифинге (цитата по ТАСС).

Дипломат добавила, что, по последним данным, суммарная западная военная помощь Украине уже составила 42,3 миллиарда долларов, из них 28,3 миллиарда приходятся на США.

Россия с 24 февраля ведет спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины, защите населения Донбасса и освобожденных территорий от геноцида со стороны киевских властей. Запад во главе с США и Великобританией называет это "актом агрессии" и массово вводит в отношении Москвы санкции, а также поставляет Киеву вооружение.

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