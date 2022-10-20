В российских школах появятся модули по игре в гольф

А также - по скалолазанию, теннису и биатлону

Глава Минпросвещения Сергей Кравцов сообщил, что для российских школ подготовлены семь дополнительных модулей.

"Это по бадминтону, фитнес-аэробике, спортивной борьбе, легкой атлетике, подвижным шахматам, триатлону и флорболу. На следующий год будут также разработаны такие модули, как скалолазание, конькобежный спорт, биатлон, теннис, гольф и роллер-спорт. Фактически все основные виды спорта и современные направления будут представлены", - уточнил министр (цитата по ТАСС).

Он добавил, что уже созданы в школах модули по футболу, хоккею, плаванию, гимнастике, регби, дзюдо, самбо, шахматам и гандболу.

Как уточнил Кравцов, шахматами занимаются более 300 тысяч школьников.

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