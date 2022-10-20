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"Роскосмос" пообещал выпускать по одному спутнику в день

14:08
  • четверг
  • 20 октября 2022

Госкорпорация намерена наладить массовое производство

Госкорпорация "Роскосмос" планирует наладить массовой производство спутников. По словам гендиректора "Роскосмоса" Юрия Борисова, пора научиться выпускать по аппарату в день.

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"Мы должны выйти на темп — спутник в день. Будем учиться", — приводит слова Борисова ТАСС.

Гендиректор признал, что пока Россия отстает в этом плане от того же Китая, однако готова перенимать опыт других стран. По его мнению, никуда не годится, что изготовление спутника занимает полтора года. Борисов отметил, что массовое производство — это другая логистика, начиная от складских помещений и заканчивая организацией производства.

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