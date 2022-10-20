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Суд признал блокаду Ленинграда геноцидом

14:23
  • четверг
  • 20 октября 2022

Причиненный нацистами и их пособниками ущерб оценивается в 35,3 триллиона рублей

Санкт-Петербургский городской суд признал по иску прокуратуры действия нацистов в период блокады Ленинграда военным преступлением и геноцидом советского народа действия нацистов в период блокады Ленинграда, пишет РИА Новости.

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Рассмотрение иска по существу началось 3 октября. Были допрошены специалисты и свидетели, изучены документов с грифом "секретно".

Как уточняется в заметке, прокурор Санкт-Петербурга Виктор Мельник сообщил, что число погибших в период блокады Ленинграда - более 1 миллиона вместо общепринятых 649 тысяч человек.

Причиненный нацистами и их пособниками ущерб оценивается в 35,3 триллиона рублей.

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